Kolumne Live dabei : Trennung, Chartstürmer und Revival

Eight Wheel Drive (8WD):von links: Manni Schmelzer (Posaune), Clive Fenton (Trompete), Achim Rietzler (Saxophon), Wilfried Bergen (Bass). Foto: Eight Wheel Drive (8WD)

Mönchengladbach Nach langer Abstinenz kehrt die Band Eight Wheel Drive zurück auf die Bühne, zunächst im Nachbarland. The Wide sucht einen neuen Gitarristen – und die Plexiphones bleiben Spitzenreiter.

Es war ein Abschied auf Raten: Im Oktober zog es Ex-Wide-Gitarrist Ralf Außem nach Berlin, danach war von einer Fernbeziehung die Rede und jetzt meldet Wide-Sänger Pete Brough die Trennung von Außem. „Schade, aber das ist nicht das Ende der Band“, kommentiert Brough die wichtige Personalie. Die Fans werden trotzdem enttäuscht sein. Das für Dezember geplante Messajero-Konzert fällt erst einmal aus. „Aktuell schauen wir uns nach einem neuen Gitarristen um. Dann geht’s auch mit den Live-Gigs weiter“, sind sich Bassist Kurt Schmidt, Schlagzeuger Hermann Eugster und Frontmann Brough einig.

Ähnlich wie unsere Borussia haben auch die Musiker der Plexiphones einen Lauf. Seit der Veröffentlichung des Albums „Break In The Clouds“ Ende Oktober läuft es für die sechs Gladbacher Jungs wie geschmiert. Konzertankündigungen u.a. für Auftritte in München, Berlin und Hamburg sorgen für bundesweites Aufsehen. Das Youtube-Video zur neuen Single „Apocalypse“ begeisterte gleich in den ersten Tagen beinahe 5000 Interessierte. Radiosender überwiegend in England und Australien, aber auch in Mexico City, den USA und Deutschland setzten die Musik der „Plexies“ bereits auf ihre Playlist. Noch Dienstagabend lief die Scheibe „Fail in Love“ im SWR3-Radio.

Ihr audiophiler Coup, das klangvolle Songmaterial auch auf Vinyl zu pressen, heizte das Interesse am neuen Sound der Band um Sänger Wolfgang Kemmerling zusätzlich an. Ein Einstand nach Maß also. Diese Woche enterten die Pop-Rocker sogar ihre erste Hitparade: Das Album sprang von Null auf Platz 3 der Deutsche Alternative Charts.

Die Rhythm & Bluesband Eight Wheel Drive (8WD) meldet sich nach langer Abstinenz mit neuem Sänger auf der Live-Bühne zurück. Um das Ereignis mitzuerleben, müssen Fans von hier allerdings am Dienstag, 26. November, in die niederländische Provinz Limburg reisen. Ab 20 Uhr steht die neunköpfige Gruppe mit den Musikern Manfred Schmelzer (Posaune), Wilfried Bergen (Bass), Dufte Albers (Gitarre), Jos Wetzels (Trompete), Achim Rietzler (Saxophon), Clive Fenton (Trompete), Dick Franssen (Hammond), Dominik Michel (Schlagzeug) und Hans-Georg Rehse auf Einladung der Euregio in der Venloer „Windmeule“, Straelseweg 162-A auf der Bühne. Mit ihrem packenden Mix aus Rock, Beat, Jazz sowie Rhythm & Blues haben die Musiker bereits zwei CDs veröffentlicht und auf Festivals u.a. in Bulgarien und Italien gespielt. Den neuen Sänger hat Bandleader Schmelzer auf einem Festival im fernen Bansko (Bulgarien) kennengelernt und gleich für 8WD verpflichten können. Beim Konzert in Venlo trifft die Gruppe auf die Big-Band Noord-Limburg. Deren 20 Musiker frönen bereits mehr als 35 Jahre lang erfolgreich ihrer Vorliebe für Big-Band-Swing, scheuen aber auch im breit ausgelegten Repertoire nicht vor musikalischen Begegnungen mit zeitgenössischen Künstlern wie Björk („It’s Oh So Quiet“) aus Island zurück. Das klingt nach einer spannenden Begegnung. Der Eintritt ist frei.