Kolumne Live dabei : So jazzt und rockt die Stadt

Die Band Astronaut spielt am Samstag, 7. September, im Live-Club Messajero. Foto: Jana Bauch. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Ein Jazz-Star am Schillerplatz, Live-Musik umsonst und draußen und viele neue Veröffentlichungen stehen an.

Von Horst Pawlik

Für das Konzert von Norbert Gottschalk am Mittwoch, 4. September um 20.30 im Krypti am Schillerplatz wurde eigens eine Besetzung zusammengestellt. Neben Sänger Gottschalk sind Rolf Marx (Gitarre), Stefan Rademacher (Bass) und Harald Ingenhag (Schlagzeug) mit von der Partie. „Herausragende Musiker der deutschen Jazz-Szene sind also an diesem Abend bei uns zu Gast“, stellt Club-Chef Christo Koutroulis stolz fest. Wichtigstes Element des Jazz-Stars bei seiner Live-Performance: die Improvisations.

Fürs kurzfristig angesetzte Konzert hat Bandleader Gottschalk Songmaterial zeitgenössischer Jazzkomponisten wie Kenny Wheeler, Pat Metheny und Richie Beirach ausgesucht und mit eigener Lyrik versehen. Der renommierte Jazzer aus Essen hat längst den Insider-Status verlassen. Sein 1988 veröffentlichtes Debut-Album sicherte ihm auf Anhieb einen Platz unter den zehn besten Jazz- und Scat-Sängern weltweit. Experten loben, seine Stimme „klingt so unfassbar jung“ und seine Musik punkte mit „charakterlicher Reife“. Der Stern findet gar: „eine Stimme wie flüssiger Honig. Reines Gold“. Bei so viel Vorschusslorbeeren dürfte es rasch eng werden im kleinen Kellerlokal. Einlass ist ab 19.45 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf (Antiquariat am St. Vith) für 12 Euro und an der Abendkasse für 15 Euro.

Die 19. Auflage des Sommer-Open-Airs „Sound of Schmölderpark“ will am Sonntag mit einem Parforce-Ritt durch die traditionelle-Musik-Szene punkten. Höhepunkt und Abschluss des mehrstündigen Live-Marathons (7. September) rund um die Pavillon-Bühne ist der Auftritt der Pinball Rock’n’Roll Band. Die älteste Live-Band der Stadt („Wir spielen über 60 Jahre alte Musik seit mehr als 50 Jahren“) steht unter anderem für Hits von Vorbildern wie Fats Domino, Chuck Berry und Little Richard. Mit Gitarrist Shorty Langen bringt die Band um Sänger Klaus „Elvis“ Elschenbroich einen alten Freund aus den „Golden Sixties“ mit auf die Bühne. Just Four hieß damals die Band, bei der u.a. Bassist Willie B. und Schlagzeuger Taidy Meetz zusammen mit Shorty die Live-Clubs der Region rockten. „Unsere Musik kommt komplett aus Mönchengladbach“, freuen sich die Macher im Förderverein Schmölderpark e.V.

Das Programm startet um 16.30 Uhr mit dem Duo Roman Vintage & Lioba. Den traditionellen Jazz-Part gestaltet der HPT-Jazzverein mit Sängerin Jutta Koch. Somit sind bestens arrangierte Jazzohrwürmer auf englisch, deutsch und „op Glabbacher Platt“ garantiert. Die elf Sängerinnen von „stimmlich“ wollen mit aktuellen Popsongs und Oldies glänzen. Auch die Jungs von Take Five sind ein Gladbacher Urgewächs, das bereits in den 1960er Jahren für volle Säle sorgte. Ihr Comeback vor drei Jahren an gleicher Stelle begeisterte die Zuhörer nach langjähriger Abstinenz auf Anhieb. Der Eintritt ist frei.

Vielfach glänzen die Musiker der Stadt nicht nur auf den Live-Bühnen der Region, sondern sind auch im Tonstudio fleißig. So darf sich die Szene schon in den nächsten Tagen und Wochen auf etliche neue Scheiben freuen. Dabei macht die Band Astronaut den Anfang: „Problemhits“ heißt das neue Album, mit dem das Quartett nach monatelanger Studioarbeit Samstagabend (7. September) im Live-Club Messajero (Sophienstr. 17) Live-Premiere feiert. Ähnlich weit sind die Musiker der Electric-Pop-Band Plexiphones. Alle Songs fürs neue Album sind eingespielt; für das Release-Konzert am 26. Oktober im Messajero läuft seit wenigen Stunden der Vorverkauf. Der voraussichtliche CD-Titel lautet „Break In The Clouds“ und wird auch auf Vinyl erhältlich sein. Beinahe ein Jahr nach dem hörenswerten „Meanwhile“-Album sind auch die neuen Stücke für die nächste Scheibe von Georg Sehrbrock und dem Byggesett Orchestra im Kasten. Die Veröffentlichung ist für Anfang November vorgesehen. Fest geplant: das Release-Konzert am 8. November im Messajero. Etliche Monate schon arbeitet Sängerin Sandra Kozlik alias Hermine an ihrer Debut-Scheibe. Mit im Studio: Schlagzeuger Charly T. und Gitarrist Markus Wienstroer. Die Veröffentlichung ist für Januar 2020 vorgesehen.