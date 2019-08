Kolumne Denkanstoß : Anderer Blick auf die eigene Stadt

Mönchengladbach Pfarrer Stephan Dedring hat sich in Liverpool umgesehen und die britische Stadt mit Mönchengladbach verglichen.

Im Urlaub suche ich nicht nur eine stressfreie Zeit und Erholung, sondern immer auch neue Eindrücke und Wahrnehmungen. Gerne auch von Städten, die mit ähnlichen Veränderungsprozessen zu tun haben wie unsere eigene. In diesem Sommer waren wir unter anderem in Liverpool. Diese Stadt war mit einem riesigen Hafen und dem damit verbundenen Handel von Kohle, Baumwolle und leider auch Sklaven in großem Stil und der späteren Industrie groß und reich geworden. Nach dem Niedergang dieser Wirtschaft ab den 1960er Jahren hatte sie mit großen sozialen Verwerfungen zu tun. Im Süden Englands fragte mich jemand, was uns denn nach Liverpool getrieben habe, und ob noch alle Reifen am Auto gewesen seien. Er kannte nur das Vorurteil. (Schauen so manche Leute auch auf Mönchengladbach?) Aber Liverpool erfindet sich seit einiger Zeit neu. Im Albert Dock füllen Museen und Restaurants die früheren Lagerhallen. Es gibt eine moderne Kathedrale. Und geschickt wirbt die Stadt mit den Elternhäusern und dem ersten Club der Beatles und dem Liverpool FC, dem amtierenden Champions-League-Gewinner.