Kolumne Denkanstoss : Hände weg von Verschwörungstheorien

In der Pandemie muss die Öffentlichkeit kritisch sein, aber nicht Verschwörungstheorien verbreiten, findet unsere Autorin. Foto: dpa/Sergio Acero

Mönchengladbach In der Corona-Krise werden alle möglichen Menschen zu Experten und Virologen und verbreiten Unsinn. Vorsicht davor, mahnt unsere Autorin. Sie ruft zu einer kritischen Öffentlichkeit auf.

Von Martina Wasserloos-Strunk

Im Augenblick scheint es so, als würden wir nur noch mit dem Thema „Corona“ beschäftigt sein. Täglich neue Informationen, Virologen, Professoren, zwischendrin mal ein Ministerpräsident … - der mediale Zirkus pumpt und pumpt! Es ist schwer, die gehaltvollen von den überflüssigen Informationen zu unterscheiden.

Besonders schwierig finde ich, wenn jetzt – wie beim Fußball – die Hometrainer ihre Sicht auf die Krise kundtun. Da werden alle möglichen Menschen zu Virologen und Politikern, die Aussagen der öffentlich-rechtlichen Medien werden als „politisch motiviert“ und „von der Regierung gesteuert“ diskriminiert und wenn es ganz heiß her geht, dann kommt es auch vor, dass die ganze Corona-Krise zur Geheimstrategie irgendwelcher Bösewichte erklärt wird, die uns unterdrücken wollen. Und zu all dem kommt dann auch noch die Panik einzelner, die glauben, dass es hilft, wenn sie ihre Nachbarn beim Ordnungsamt anzeigen, weil die im Garten grillen. Vorsicht! Bitte keine Verschwörungstheorien! Was es braucht in diesen Zeiten, ist eine kritische Öffentlichkeit – und das ist etwas ganz anderes.

Eine kritische Öffentlichkeit wird sorgfältig wahrnehmen, dass Virologen einen anderen Fokus haben als Politiker. Die Virologen werden Seuchenschutz und Eindämmung in den Vordergrund stellen. Politiker werden das hören und mit ihrem Fokus überlegen, wie Bildung, Arbeitsplätze und gesellschaftliches Leben am besten bestehen können. Das sind oft Prinzipienkonflikte, die man selbst nicht haben und schon gar nicht entscheiden möchte. Deshalb ist es wichtig, genau hinzusehen: Was wird da politisch entschieden, wer setzt welche Prioritäten und warum? Eine kritische Öffentlichkeit wird den Nerv unserer Demokratie angetastet sehen, wenn es um die Einschränkung von Demonstrations- und Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen geht. Sie wird das auch so sehen, wenn Gottesdienste, Sabbatfeiern und Freitagsgebete verboten werden und das wird sie selbst dann tun, wenn sie an keiner der drei Versammlungen teilnehmen würde – weil die freie Religionsausübung grundgesetzlich garantiert ist.

Die kritische Öffentlichkeit wird nicht auf jeden Zug springen, der neue atemberaubende Informationen auf den Markt wirft, aber sie wird genau hinsehen, was geschieht und dazu Fragen stellen. Sie wird die Dinge offen ansprechen, kritisch begleiten, und sie wird Bedingungen stellen: zeitliche Begrenzung – wenn eine Maßnahme wirklich sein muss, Rechenschaftspflicht der Institutionen und Transparenz des Vorgehens, Perspektiven...

Und eine kritische Öffentlichkeit wird nicht in polemischer oder hämischer Weise diejenigen diffamieren, die jetzt einen schweren Stand haben: Politiker, die uns die Konsequenzen schmackhaft machen müssen und die darauf angewiesen sind, dass wir das irgendwie mittragen. Nur damit ich nicht falsch verstanden werde: Ich glaube nicht, dass es hilfreich ist, alles kritiklos hinzunehmen – persönlich habe ich große Anfragen, an die Art und Weise, wie in diesen Zeiten mit alten Menschen umgegangen wird. Ich habe auch Fragen daran, was die Kehrseite der vielzitierten Solidarität ist, die jetzt viele bejubeln. Ich frage mich, was aus unseren offenen Grenzen werden wird und auch das ist eine Beobachtung: Offensichtlich geschieht ja in der Welt zur Zeit nichts mehr, was berichtenswert ist.

Wie auch immer wir betroffen sind: Ruhe bewahren, genau hinsehen, kritisch bleiben und Hände weg von Verschwörungstheorien und Panik, das hilft: ganz sicher!