Kolumne Denkanstoß Eine eindrückliche Reise durch Danzig

Was für eine wechselvolle Geschichte ein Ort haben kann und vor allem ein Land, das immer wieder nicht existierte, weil Mächtigere das so wollten – in unseliger Absprache und ohne Rücksicht auf die Bewohner. Kaliningrad ist gerade mal 126 Kilometer entfernt in diesen Tagen. So nah war ich persönlich dem Krieg noch nie. Und dann der Besuch auf der Westerplatte selbst – wie tapfer sich die polnischen Verteidiger sieben Tage gehalten haben gegen die deutsche Übermacht, wie wahnwitzig alles ist, das von diesem Ort seinen Lauf nahm…