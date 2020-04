Kolumne Denkanstoß : Eine Nation der Unberührbaren

Spielplätze wie dieser im Stadtwald sind immer noch leer. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Auch nach Wochen des Lockdowns bleiben für viele Menschen weiterhin gravierende Einschränkungen, physischer und vermehrt auch psychischer Natur. In allen Lebensbereichen wird derzeit diskutiert, auch in den Kirchen.

Vor zwölf Wochen schrieb ich auch den Denkanstoß, Thema: Coronavirus in den Anfängen hier bei uns. Damals schien alles noch weit weg, in China, aber wir hörten die „Einschläge“ näher kommen. Nun leben wir schon fast sechs Wochen im Lockdown, der nun in einigen Bereichen gelockert wird.

Dennoch bleiben für viele weiterhin gravierende Einschränkungen, physischer und vermehrt auch psychischer Natur. Keine offenen Spielplätze für Kinder, die keinen Garten mit Schaukel und Sandkasten zum Austoben haben; keine zugänglichen Basketballkörbe, an denen man Jugendliche werfen sieht. Andere öffentlichen Plätze werden dennoch mit Abstandsregeln frequentiert. Ich habe in den letzten Wochen an solchen Plätzen in der Stadt oft Menschen gesehen, die eben keinen Garten haben, die sich nicht mit Joggen im Bunten Garten, in den umliegenden Wäldern und Wiesen fit halten können, die nicht ins Homeoffice zu gleichbleibenden Gehaltsbezügen geschickt wurden, deren Treffpunkte in den sozialen Anlaufstellen geschlossen wurden. Wo sollten sie den ganzen Tag hin?

In anderen Städten sind Tafeln zur Lebensmittelausgabe oder -verteilung weiter geöffnet. Immerhin haben einige engagierte Menschen in unserer Stadt Gabenzäune errichtet. Dankeschön dafür. Wir erleben gerade in den letzten Tagen vermehrt Unzufriedenheit, Schuldzuweisungen, schwarz-weiß Diskussionen mit ultimativen moralischen Ansprüchen. Es wird viel diskutiert in den sozialen Medien, in Familien, in kleinen beruflichen Teams, die noch existieren. Diskutiert über die Frage der menschlichen Würde, was genau die Unantastbarkeit derselben im ersten Artikel des Grundgesetzes ausmacht. Sicher gibt es viele philosophische, theologische, soziologische Erklärungen und Diskurse dazu. Wir merken aber auch, wie unendlich schwer es ist, als demokratische Gesellschaft einen Konsens zu finden.

Auch in den Kirchen wird diskutiert: Haben Gläubige ein Recht auf einen Gottesdienst, an dem sie leibhaftig teilhaben oder ist der Schutz für „Risikogruppen“, die vermehrt zu den Besuchern zählen, höher zu bewerten? Sollte man diese Menschen aus gutem Grund ausschließen und auf Fernseh-, Radio- und Internetgottesdienste verweisen?