Kolumne Denkanstoß Wo sich Konfessionen begegnen

Zur Begegnung laden wir auch beim „Internationalen Gastmahl“ ein. Es findet nach dem ökumenischen Friedensgottesdienst mit unserem Aachener Bischof in der evangelischen Hauptkirche in Rheydt statt. Die Heiligtumsfahrt mündet am 4. Juni, dem Dreifaltigkeitssonntag, in den Stadteilgottesdiensten und dem anschließenden Fest rund um unsere Münster-Basilika mit der feierlichen Vesper zum Abschluss.