Kolumne Denkanstoß : „Tu, was dir vor die Hand kommt...“

Eine Mutter arbeitet zu Hause am Laptop und kümmert sich gleichzeitig um ihre zwei Kinder. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach In Zeiten der Planungsunsicherheit müssen viele Menschen funktionieren. Das sagt der Prophet Samuel zu Saul, dem ersten König Israels. Unsere Mütter haben es besonders schwer – und werden so zu unseren Alltagsheldinnen.

Von Dietrich Denker

So viel Veränderung wie jetzt, war nie. Niemand kann heute definitiv sagen, wohin die Reise geht. Werden wir im Sommer Urlaub machen können? Wann geht die Schule wieder richtig los? Wie ist das mit den Familienbesuchen in diesen Tagen? Wenigstens zum Muttertag sollen wohl unter strengen Schutzmaßnahmen auch Besuche in Seniorenheimen möglich sein. Wann aber die nächste Kirmes stattfindet, ist unklar.

Wie lebt es sich in Zeiten, in denen niemand weiß, was morgen kommt? „Tu, was dir vor die Hand kommt...“ (1. Sam.10,7), sagt der Prophet Samuel zu Saul, dem ersten König Israels. Weil Du zu keiner Zeit sicher weißt, was kommt; tu einfach das, was Dir vor der Hand liegt.

Zeiten, in denen alles nach Plan läuft, sind trügerisch. Sie lassen uns vergessen, dass es im Leben immer wieder anders kommt als erwartet: Die Krankheit eines Kindes, der Tod eines Elternteils, Jobverlust. Auch zu Nicht-Corona-Zeiten gibt es Ereignisse im Leben, die uns daran erinnern: Es läuft nicht alles nach Plan. Jetzt allerdings ist diese Erkenntnis unsere globale Gruppenerfahrung, die wir zeitgleich machen. In unzähligen Einzelfällen müssen wir entscheiden, was wir tun: Schutzmaske auf oder ab? Sicherheitsabstand? Wo gehe ich hin? Wann bleibe ich zu Hause?

„Tu, was dir vor die Hand kommt...“, das heißt lebe mit der Planungsunsicherheit. Frag nach dem, was Du heute tun kannst. Halte Dich an das, was geht, für Dich und Deine Nächsten. Helfe, wo Du helfen kannst. Tröste, wo Du trösten kannst. Ermahne, wo Du ermahnen musst. Und: Hab keine Angst, wenn Du heute nicht weißt, was morgen kommt.

Ich erinnere mich an meine Großmutter. Mit vier kleinen Kindern und dem Ehemann in französischer Gefangenschaft, tat sie in der kleinen Welt meines Heimatdorfes Niederdreisbach, was ihr vor die Hand kam: Mutter sein, sich kümmern, Essen organisieren, hauswirtschaften. Ganz ohne Planungssicherheit. Ich denke an die Mütter, deren Leben sich radikal verändert, mit der Geburt des Kindes. Viel radikaler, als das für die Väter bis heute in der Regel der Fall ist: Die Mütter von uns „Babyboomern“, die meist ohne gefragt zu werden in die Rolle der Hausfrau und Mutter schlüpften; die Mütter der „Millenials“, die ohne die Wahl zu haben, Beruf und Mutterschaft so gut wie möglich unter einen Hut bringen mussten, die jungen Mütter (manchmal auch Väter), die im Homeoffice ihre Kinder beim Lernen begleiten oder zu Hause betreuen. Sie alle tun, was ihnen vor die Hand kommt. Mütter waren und sind Alltagsheldinnen.

„Tu, was dir vor die Hand kommt...“ In diesen Zeiten ist das für uns alle alternativlos. Ganz gleich an welchem Platz und vor welchen Aufgaben wir stehen. Sicher ist: Wenn wir einander ermutigen und wertschätzen, fällt vieles leichter. Und dann ist da noch was: Das Bibelwort hat einen zweiten Teil. Für mich ist dieser Teil die Voraussetzung für den Ersten. „Tu, was dir vor die Hand kommt, denn Gott ist mit dir.“ Du musst es nicht alleine schaffen. Gott ist mit Dir auch und gerade in diesen unsicheren Zeiten.