Kolumne Denkanstoß Gerade in einer Zeitenwende ist Gott für die Menschen da

Gott sieht unsere Zeit und was sie ausmacht. Er kennt die Wunden der Welt und unserer Seelen, auch wenn er nicht so eingreift, wie wir es manchmal gerne hätten. Aber wir bleiben immer in seinem Fokus. Also gilt es, die Zeiten so gut zu gestalten, wie wir es können, und aus dem Vertrauen, dass Gott uns sieht, Kraft und Trost und Hoffnung zu gewinnen. Uns bleibt die Zeit unverfügbar, aber sie fällt nicht aus Gottes Hand.