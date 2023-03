Kolumne Denkanstoß Sprachliche Abrüstung für den Frieden

Ich unterstütze die Ziele von „Fridays for Future“ wenn auch nicht alle ihre Protestmethoden. Ich kann für diese Ziele eintreten, meine Meinung erklären und vor allem, meinen eigenen Alltag entsprechend gestalten. Ich protestiere nicht gegen Waffenlieferungen an die Ukraine, obwohl ich weiß, dass damit das Töten erst einmal weitergeht und nicht beendet wird, und weiß mich in gewisser Weise daran mitschuldig. Ich würde mich aber ebenso schuldig fühlen, wenn ich sie ablehnen würde und die Ukraine sich selbst und ihren Möglichkeiten überließe. Schließlich sind Freiheit und territoriale Selbstbestimmung etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Über all das möchte ich mit anderen reden. Ich möchte unterschiedliche Positionierungen, auch einen „deftigen“ Schlagabtausch aushalten und dann doch weiterkommen. Ich möchte im Gespräch sein. Fragen und hören.