Kolumne Denkanstoß Das Wunder der Mönchengladbacher Ökumene

Als „Bonnebröker Jung“ erinnere ich mich noch genau an meine Kindheit. Unsere katholische Nachbarin putzte am Karfreitag immer die Fenster. Im Gegenzug stellten wir an Fronleichnam den Garten auf den Kopf. Die Teilnahme an St.-Martins-Umzügen und Karnevalstreiben „schickte“ sich nicht für uns, während die Nachbarskinder uns Protestanten schon mal „Heidenkinder“ nannten, weil Familie Nöller eher selten zur Kirche ging. Das war harmlos im Vergleich zu dem, was meine Oma berichtete: Als sie Kind war, tobten am Bungtbach richtige „Schlachten“ zwischen der Jugend der verfeindeten Honschaften Hardterbroich und Bonnenbroich. Die „Schwatten“ und die „Blauköpp“, sie mochten sich nicht.