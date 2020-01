Kolumne Corgi James : Therapiehunde im Einsatz: Ein Ortstermin

Mönchengladbach Corgi James besucht eine Hundetherapie im DRK-Haus „Am Volksgarten“ für Menschen mit Behinderungen. Er lernt, dass diese Hunde in der Lage sind, psychisch Erkrankten und behinderten Menschen zu helfen.

Evelyn leidet an Alzheimer. Mit ihrem Mann lebt sie noch zuhause. Ihre Tochter kommt jeden Tag, kleidet sie an und kocht für die Eltern. An drei Tagen in jeder Woche ist Evelyn im DRK-Haus am Volksgarten in der Tagespflege. Heute nimmt sie mit einem Dutzend anderer Bewohner des Hauses wie an jedem Montagmorgen an der Hundetherapie mit Birgit Reimers und ihren vier Hunden teil. Die Hunde laufen zunächst frei im Raum herum, bevor sie sich den Anwesenden einzeln widmen. Immer wieder sucht Evelyn mit ihren Augen den Raum nach einem bestimmten Hund ab; sie hat zu der Bearded-Collie-Hündin Maya eine besondere Zuneigung aufgebaut. Als die Hündin sich ihr dann behutsam nähert, setzt Evelyn sich erwartungsvoll auf. Birgit setzt Hündin Maya auf Evelyns Schoß. Die 80-jährige umfasst Maya sanft mit beiden Armen, legt ihre Hände ganz vorsichtig auf das warme, dichte Hundefell und lächelt versunken. Maya sitzt ganz still, bis Birgit sie nach ein paar Minuten wieder herunternimmt.