Kolumne Corgi James : Fit ins Frühjahr

Mönchengladbach Auf der Suche nach geeigneten hundesportlichen Aktivitäten macht Corgi James den Selbstversuch.

Der Hinderungsgrund für eine Neuauflage unseres Rendezvous’ hat einen Namen: Jethro. Der versierte Rüde roch den Braten gleich, unterstrich sein Hausrecht und schob sich immer dann dazwischen, wenn Lola und ich uns über Blicke zum Tête-à-Tête abseits der anderen Aussies auf Elkes Gelände wegstehlen wollten. Puh, als Corgi allein unter sieben Australian Sheperds zu sein ist eine echte Herausforderung. Unseren Rassen gemein ist, dass wir Hüte-, Treib- und Arbeitshunde sind. Wir sind selbstbewusst, tough, umtriebig und wachsam. In einigen Eigenschaften unterscheiden wir uns allerdings gewaltig: Corgis sind bekannt als große Hunde in kleiner Verpackung; Aussies benötigen keine Verpackung: Sie haben lange Beine. Deswegen eignen sie sich auch für anspruchsvollen Hundesport wie Agility. Australian Sheperds stammen übrigens nicht wie der Name vermuten lässt aus Australien, sondern aus den USA. Dort entstand die quirlige Hunderasse im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Corgis zählen zu den ältesten Hunderassen der Welt, uns gibt es seit dem 10. Jahrhundert. Wir stammen aus Wales, und dort aus den traditionellen Grafschaften Pembrokeshire und Cardiganshire, die den beiden Corgi-Rassen ihre Namen gaben.

Neue Welt trifft also auf alte Welt. Während die Bande und ich uns beschnüffeln, baut Elke einen kleinen Parcours auf: Tunnel, Wippe, zwölf Slalomstangen, Wand zum Rauf- und Runterspringen, Sprung. „In Deutschland finden von Vereinen, die an den Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) angeschlossenen sind, regelmäßig Agility-Wettkämpfe statt“, sagt Elke. Die Hunde müssen als Voraussetzung zur Teilnahme die Begleithundeprüfung bestanden haben, also alltagstauglich sein, körperlich fit sowie auf Hüft- und Ellbogendysplasie geröntgt worden sein. „Agility ist eine Belastungssportart, für die Hunde mit funktionalem Körperbau geeignet sind wie Aussies, Collies, Malinois, Pudel, Retriever, allesamt Rassen, die frei atmen können. Vom Gebäudetyp sind sie rechteckig geformt und Ausdauertraber; sie sind Athleten, die effizient stundenlang laufen können“, erklärt Elke. Corgis kommen in ihrer Aufzählung nicht vor. Mir ist flau.