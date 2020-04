Kolumne Corgi James : Entschleunigen in unruhigen Zeiten

Mönchengladbach Corgi James fand es zunächst ungewohnt, aufgrund der Corona-Pandemie mit seiner Besitzerin meist allein durch Feld und Wiesen zu streifen. Doch nach einigen Wochen fing er an, die Stille und die Ruhe zu schätzen.

Den schönsten Frühling zu genießen, den uns die Natur seit langem beschert hat – das ist Grund genug für uns, die täglichen Nachmittagsspaziergänge in die Mönchengladbacher Randgebiete zu verlegen. Am Wegesrand erfreuen Farbtupfer von Scharbockkraut, Gundermann und Wilden Veilchen, über unseren Köpfen der Gesang der Vögel. Und kein Flugzeug weit und breit.

Menschen sind in diesen Tagen viel an der frischen Luft unterwegs, Familien mit ihren Kindern, einzelne Fahrradfahrer, Hundebesitzer, allein oder zu zweit, mit ihren Vierbeinern. Eigentlich wie immer an sonnigen Wochenenden. Nur diesmal sind es die Wochentage, die diese Bilder liefern.

Wenn der Montag plötzlich zum Sonntag wird, kann die Orientierung schon verlorengehen. Für viele steht die Zeit still, anderen tönt sie bedrohlich laut in den Ohren: Arbeitszeiten werden heruntergekürzt oder fallen ganz weg. Schulen und Kitas waren zunächst ganz geschlossen. Spielplätze sind weiterhin abgesperrt.

„Es sind noch keine Fälle bekannt, in denen Hunde Träger oder Überträger des Coronavirus sind“, sagt die Hardter Tierärztin Rita Otten. Das ist gut, denn so kann ich mich weiterhin kurz mit dem einen oder anderen Hund, den wir treffen, beschnüffeln. Bei unseren Besitzern sieht es anders aus. Und deswegen überschlagen sich für sie die medialen Service-Angebote in Zeiten von sozialer Distanz, geschlossenen Restaurants und Bühnen, auf denen nicht mehr gespielt wird: „Was du jetzt mit deiner freien Zeit tun kannst“, „Warum Singles am stärksten von Corona betroffen sind“ und „10 Tipps, jetzt die persönliche Wohlfühl-Pflege für die Haut zu optimieren“.

Vielleicht hilft ein Umdenken. Nicht jeder Verzicht muss zwingend ein Verlust sein. Bei manchen bewirkt er sogar das Gegenteil: Man kann zum Beispiel loslassen vom jederzeitigen Konsum, von endlosen Optimierungsanläufen und dem selbstzentrierten Ich. Man kann die Chancen sehen und nutzen, die in der Isolation stecken, die Entschleunigung etwa, das Verlassen des Hamsterrads, und das endlich ganz bei sich sein. Man kann mit den Älteren reden, jenen, die den Zweiten Weltkrieg noch erlebt haben, und die über die jetzige Form des Verzichts lächeln.

Man kann Stille zulassen. Man kann die Wartezeit auf ein Ende der Pandemie nicht mehr mit der Uhr verknüpfen, sondern mit der festen Überzeugung, dass Wissenschaftler weltweit gerade alles geben, um an die Daten für die Entwicklung eines Impfstoffes zu gelangen. In der Zwischenzeit kann jeder unserer Besitzer weiterhin andere Menschen unterstützen, die nicht wie ich an die frische Luft können oder dürfen. Mit kleinen Gesten wie etwa Lebensmittel für sie einkaufen und vor die Tür stellen oder am Telefon mit ihnen reden. Gegen die Angst und gegen die Einsamkeit gerade in schwierigen Zeiten hilft Zusammenhalt – auf eine ganz lautlose und zurückhaltende Weise gelebt.