Kolumne Corgi James aus Mönchengladbach Unterwegs mit Emmi

An einem dieser schönen, aber noch nicht zu heißen Tage im Frühjahr gehen Emmi und ich auf unserer Nachmittagsrunde zur Mammutbaum-Allee auf dem Friedhof Kaldenkirchener Straße. Es ist eine imposante, in diesen Tagen grün werdende Doppel-Allee, um 1964 gepflanzt. Wie hoch die Bäume jetzt schon sind, können wir gar nicht einschätzen. Sehr hoch, vor allem aus unserer Perspektive gesehen. Mammutbäume können mehr als 80 Meter in den Himmel wachsen.