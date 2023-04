Kolumne Denkanstoß Abgehängt

Er hatte ihnen so viel Hoffnung und Mut gemacht, es reichte nicht, es war aus und vorbei. Das Einzige, was sie noch tun konnten: den Leichnam abhängen und dank eines Gönners würdig begraben. Ja, Jesus wurde abgehängt von seinen Anhängern – und sie fühlten sich abgehängt, abgeschnitten vom Leben. Wer konnte schon ahnen, dass dieser Abgehängte in zwei Tagen alles auf den Kopf stellen würde. Für Jesus gilt: abgehängt – um neu anzufangen. Was für die ersten Frauen am Grab – die Männer kümmerten sich nicht mehr darum, hatten genug mit sich selbst zu kämpfen oder auch Angst – kaum zu begreifen war, ist Wirklichkeit geworden: Der Tod ist besiegt, Jesus ist auferstanden. Darüber wird nächste Woche in der Osterwoche zu erzählen sein. Heute bleibt festzuhalten: ER musste erst einmal abgehängt werden, damit Neues, noch nie Dagewesenes sich ereignen konnte. Dankbar müssen wir denen sein, die diesen Dienst übernommen hatten. Denn weder war es ungefährlich, noch opportun, sich um den Leichnam eines Verbrechers zu kümmern. Doch das war das Letzte, was sie in ihrer Verzweiflung, in ihrem Abgehängt-Sein tun konnten. Die Kraft zum Neuanfang fehlte erst einmal. Zu frisch war noch alles, halten die Rufe „Kreuzige ihn“ in ihren Ohren. Still und kraftlos, ohne Hoffnung, verlebten sie das Passah-Fest. Immerhin: Sie blieben zusammen und verstreuten sich nicht. Das war der Halt, der ihnen geblieben war: ihre Gemeinschaft. Die durchhielt – ohne zu ahnen, was kommen würde? Vermutlich. Können wir das Mitnehmen in und aus der Karwoche: gemeinsam durchhalten, wenn alle Hoffnung dahin scheint? Hoffentlich! Zu mehr reicht es manchmal nicht. Noch nicht….