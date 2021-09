Körperverletzungen und Raserei : Rastet Mönchengladbach aus?

Folgen einer rasanten Fahrt mit einem PS-starken Auto in der Innenstadt. Der Fahrer flüchtete nach dem Unfall. Foto: Theo Titz

Mönchengladbach Ein Mann packt sich aus Wut Blumenkästen und wirft sie auf die Straße, ein anderer greift wahllos Passanten an. Und am Briefkasten entbrennt ein Streit wegen eines Pizza-Flyers. Was ist eigentlich los in der Stadt?