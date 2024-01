Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen Körperverletzung und räuberische Erpressung

So haben zwei Männer in der Nacht zu Montag, 22. Januar, einen Mann an der Friedrichstraße verletzt. Nach eigenen Angaben ging der 36-Jährige gegen 2 Uhr die Friedrichstraße entlang, als sich zwei Männer von hinten näherten. Das Duo habe ihn dann unvermittelt geschlagen. Ein Zeuge bemerkte den Angriff und machte auf sich aufmerksam. Daraufhin ließen die Männer von dem 36-Jährigen ab und entfernten sich zu Fuß in Richtung Lüpertzender Straße.