Brauchtum in Mönchengladbach „Königsvesper“ mit Plüsch-Sonne über unbegrünten Plätzen

Umso herzlicher waren die Worte, die vorher serviert wurden. Heinrichs gratulierte Bezirkspräses Johannes van der Vorst, der vor wenigen Tagen 55 Jahre Weihefest gefeiert hatte. 1983 habe van der Vorst als Bezirksjugendpräses bereits an einer „Königsvesper“ teilgenommen. Dabei treffen sich die Schützen mit Promis der Stadtgesellschaft. Angeführt wurden sie von Horst Thoren, dem amtierenden Bezirksschützenkönig Marc Winkens samt seinen Ministern Udo Nösen und Christoph Fels, Prinz Rico Lehmann und seinem Ritter Lukas Hütz, Schülerprinz Nico Oberuber und seiner Ritterin Annalena Neunkirchen. „Was Ihr vor Ort leistet, ist aller Ehren wert“, betonte Felix Heinrichs. Passend zum Anlass hatte er sich nicht nur eine grüne Krawatte umgebunden, sondern lobte auch die Kette des Schützenkönigs Winkens, die weitaus prächtiger strahlt als die des Oberbürgermeisters. Das sieht nicht nur Heinrichs so, auch zwei seiner Amtsvorgänger – Monika Bartsch und Hans Wilhelm Reiners – saßen im Publikum und nickten an dieser Stelle.