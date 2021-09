„Kleines“ Schützenfest in Mönchengladbach : Königstreff mit viel Prominenz und guter Stimmung

Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg) 27 Bilder So war das „kleine“ Stadtschützenfest

Mönchengladbach Corona-bedingt fand das traditionelle Stadtschützenfest nicht in gewohnter Form statt. Der Bruderrat lud zum Schützenkonzert im Kaiserpark ein. Hier zeigten sich die Majestäten mit funkelndem Königssilber.

Passend zum Königstreffen im Kaiserpark herrschte Kaiserwetter. Als dann noch Horst Thoren die Majestäten in den Kaiserstand erhob, war der noble Dreiklang perfekt. „Alle diese Könige amtierten wegen der Corona-Pandemie drei Jahre in Folge. Eine alte Schützenregel sagt, wer dreimal König war, ist Kaiser. So haben wir nicht nur ein Königstreffen, sondern ein Kaisertreffen im Kaiserpark“, verkündete der Bezirksbundesmeister gut gelaunt zum Schützenkonzert im Schatten der Kaiser-Friedrich-Halle.

Thoren erklärte kurzerhand den Biergarten an der Konzertmuschel zu Mönchengladbachs größtem Laufsteg der Majestäten, auf dem sich diese doch noch in ihrer ganzen Pracht zeigen sollten. So funkelte denn auch beim kurzen Defilee bis zu den Bierbuden prächtiges Königssilber in der nachmittäglichen Sonne und spiegelte sich in den strahlenden Gesichtern der Gäste und Veranstalter wider. Die einte die große Freude, beim Schützenkonzert das Brauchtum der Pandemie zum Trotz im größeren Kreis wieder aufleben lassen zu können.

Auf Einladung des Bruderrats fand das Königstreffen beim Biergartenkonzert am traditionellen Wochenende des Stadtschützenfestes statt, da Parade, Festzug und Majestäten-Ball abermals nicht möglich waren. 400 Gäste hatten sich über ein kostenfreies Online-Ticket zur Veranstaltung angemeldet, die durch das Landesprogramm „Neustart-Miteinander“ und die Sparkasse gefördert wurde.

Über Live-Stream war das Biergartenkonzert vom Nachmittag bis in den späten Abend für jedermann zugänglich. Gert Kartheuser, Ckef des Mönchengladbacher Karnevalsverbandes, bekundete mit Bianca und Stefan Zimmermann, dem künftigen Prinzenpaar, die Verbundenheit mit dem Sommerbrauchtum. Die Kölner Band „Boore“ mit karnevalistischem Touch, die brauchtumserfahrende Gruppe „Die Kleinenbroicher“ und die niederländischen Jazzer „Doe Mar Wa – Bakel“ sorgten für stim-mungsvollen Sound, der natürlich einigen Einsatz beim Klatschen, Schunkeln, Mitsingen und Tanzen abverlangte.

„Es ist doch schön, dass wir zusammenkommen können. Hauptsache, man sieht sich wieder“, stellte Bezirkspräses Johannes van der Vorst angesichts des fröhlichen Miteinanders zufrieden fest. „Es ist natürlich schade, dass das Stadt-schützenfest nicht wie sonst stattfinden kann. Doch es ist toll, dass der Bruderrat nach einer Alternative gesucht hat. Wer irgendwann geglaubt hätte, das Brauchtum ist verstaubt, der kann hier sehen, wie jung und innovativ es in Mönchengladbach ist“, schwärmte Oberbürgermeister Felix Heinrichs.

Bundestagsabgeordneter Günter Krings betonte, das Brauchtum gehöre zu den Menschen hier und zur Stadt Mönchengladbach. Er lobte die Alternative zum Stadtschützenfest als Befreiungsschlag. Ebenso betonte Landtagsabgeordneter Jochen Klenner seine Freude, über das, was wieder möglich sei, und sprach von einem Neustart ins verantwortungsvolle Miteinander.