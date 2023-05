Königsehrenabend in Mönchengladbach Schützenkönigin vom Oberbürgermeister fast schwindelig getanzt

Wenn jemand wirklich gut tanzen kann, sieht es aus, als würde der Tanz niemals enden. An diesem sommerlichen Abend im Casino der GEM lässt sich das gut beobachten. Eins, zwei, drei, eins, zwei drei: Oberbürgermeister Felix Heinrichs und Barbara Nennen, Schützenkönigin aus Westend, machen beim Walzer den Anfang an diesem Königsehrenabend im Dreivierteltakt. „Der könnte glatt in einer von Staffel ,Let’s dance‘ mitmachen“, sagt Schausteller Sven Tusch danach anerkennend. Da lässt sich auch Monika Bartsch, OB a.D., von ihrem Amts-Nach-Nach-Nachfolger aufs Tanzparkett führen.