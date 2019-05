In Odenkirchen : Umbau der Kölner Straße sorgt für Umleitungen

In Odenkirchen

Autofahrer in Odenkirchen müssen sich auf Umleitungen einstellen. Foto: Joachim Preuß

Odenkirchen Eine Vollsperrung behindert den Verkehr.

Die NEW erneuert den Regen- und Schmutzwasserkanal der Kölner Straße in Odenkirchen auf einer Länge von annähernd 800 Metern. Die Baumaßnahme erstreckt sich von der Burgfreiheit 118 bis zur Kölner Straße 133. Der erste Bauabschnitt beginnt am heutigen Montag. Er reicht von der Burgfreiheit bis zum Kreuzungsbereich Kölner Straße/Burgbongert. Die Arbeiten werden voraussichtlich etwa 18 Wochen dauern. Die Kölner Straße wird zwischen Burgfreiheit 118 und Burgbongert voll gesperrt.