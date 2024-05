Brauchtum in Mönchengladbach Kölner Stefan Alfter mit Martin-Theveßen-Preis ausgezeichnet

Für die diesjährige Übergabe kündigte Teltscher mit Rücksicht auf die Veranstaltungsdauer eine Splittung von Verleihung und Konzert an. Zur Findung des bundesweit ausgelobten Hauptpreises seien vom Kuratorium viele Vereine angefragt worden. Dabei sei der Name des Kölner Musikers Stefan Alfter öfter gefallen. Der verdiente Brauchtumsmusiker ist Kapellmeister der Stadtkapelle Köln in der Nachfolge von Hans Bally, Notenwart des Kölner Karnevalsmuseums und Lehrer an der Musikschule der Stadtkapelle Köln, wo aktuell mehr als 200 Kinder und Jugendliche ausgebildet werden. Alfter dankte für die Auszeichnung, die den Fokus auf „unser Metier der Brauchtumsmusik“ lege.