Rezeptbuch kehrt zurück : Kochen wie im Hehner Kloster anno 1910

Josef Aretz (links) präsentiert das Rezeptbuch von 1910. Wirtin Manuela Klerx-Bihn, Haus Heiligenpesch, und Wirt Rene Heinen vom Hehner Hof setzen einige der Gerichte auf ihre Speisekarten. Foto: Franz Josef Ungerechts

Hehn Ein beinahe 110 Jahre altes Rezeptbuch ist nach Hehn zurückgekehrt. Gaststätten wollen nun Gerichte nach alter Machart kredenzen.

Ein seltenes Stück Geschichte hat Josef Aretz, Einrichtungsleiter im Wohn- und Pflegezentrum Hehn, kürzlich erworben. Ein Archivar aus dem Ruhrgebiet hatte ihm ein handgeschriebenes Rezeptbuch aus dem Mädchen-Pensionat des Klosters Hehn aus dem Jahr 1910 zum Kauf angeboten. Josef Aretz handelte schnell, denn er hatte das am 26. Mai anstehende 150-jährige Jubiläum der „Dernbacher Schwestern im Hehner Kloster“ in Planung und griff zu. Das hat Folgen: Demnächst werden Hehner Gaststätten Gerichte aus dem Buch servieren.

Aretz erhielt von dem Archivar ein von der damaligen Schülerin Aenne Krüskemper verfasstes Büchlein mit über 200 Kochrezepten. Suppen, Pasteten, Schnittchen, Gemüse, Braten, Saucen, Klöße, Salate, Kompott, Pudding, Aufläufe, Gebäck und auch Torten sind dort in der Zubereitung erklärt. Die Rezepte beispielsweise für Grünkohl- und Sauerampfer-Suppen sind genauso in alter Handschrift verfasst wie die Empfehlungen für Römische Pastete, gedämpftes Weißkraut, falscher Hasenbraten oder Weingelee mit Eiern. Die alte Schreibschrift können nicht mehr viele Menschen flüssig lesen. Was also tun?

Info Jubiläum mit Leibspeise der Gründerin Feier Die Armen Dienstmägde Jesu Christi (Dernbacher Schwestern) feiern die Gründung ihres Klosters in Hehn vor 150 Jahren. Bischof Helmut Dieser zelebriert mit Pfarrer Harald Josephs den Festgottesdienst im Außenbereich der Anlage. Der Bischof bleibt auch zum Mittagessen. Auf dem Speisezettel steht das Leibgericht der Gründerin Katharina Kaspers: Kartoffelsuppe. Auch Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners ist dabei. Termin Sonntag, 26. Mai, ab 10 Uhr. Ort Wohn- und Pflegezentrum Hehn, Heiligenpesch 84

Hilfe fand sich im Dorf, denn im Hehner Ortsteil Wolfsittard ist das Ehepaar Birgit und Wolfgang Löhr, ehemaliger Leiter des Mönchengladbacher Stadtarchivs, zu Hause. Beide sind studierte Archivare und fit in der Übertragung alter Schriftarten in eine heute lesbare Schrift.

Seit 1859 sind die Armen Dienstmägde Jesu Christi (Dernbacher Schwestern) in Hehn tätig. Nach ihrer Ankunft vor 150 Jahren bauten sie in und am Kloster das Krankenhaus, das Altenheim, den Kindergarten und das Pensionat St. Maria Hehn. Ins Pensionat kamen Mädchen und junge Frauen, die nach ihrem Schulabschluss in dieser Pflegevorschule auf ihren zukünftigen Beruf als Hauswirtschafterin oder Krankenpflegerin vorbereitet wurden.

Die Verfasserin des Rezeptbuches, die Ex-Schülerin des Hehner Pensionats Aenne Krüskemper. Foto: Archiv Seniorenheim Hehn. Foto: Archiv Seniorenheim Hehn

Von montags bis samstags wurde gelernt und zwar vormittags das Praktische im Altenheim, im trägereigenen Kindergarten, in der Waschküche, in der Küche oder beim Pastor. Nachmittags gab es Unterricht beispielsweise in Religion, Deutsch, Englisch, Mathematik und vielen weiteren Fächern bis zur hauswirtschaftlichen Praxis. Die Lehrer kamen aus Mönchengladbach und dem Umland. Einmal im Monat wurde das Theater in Gladbach besucht.