Lauter Knall in Waldhausen : Anti-Terror-Großeinsatz der Polizei in Mönchengladbach

Anti-Terror-Großeinsatz der Polizei in Mönchengladbach

Lauter Knall in Waldhausen

Der Anti-Terror-Großeinsatz dauert an. Foto: dpa/Patrick Seeger

Mönchengladbach Am Dienstagmorgen wurden Anwohner im Mönchengladbacher Stadtteil Waldhausen durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Ausgelöst wurde er bei einen Anti-Terror-Großeinsatz der Polizei an der Roermonder Straße.

Wie eine Sprecherin der Polizei erklärt, läuft seit den frühen Morgenstunden in Waldhausen ein Einsatz wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland, konkret des IS. Die Generalbundesanwaltschaft führt den Einsatz, die Polizei Mönchengladbach ist unterstützend tätig.