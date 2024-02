Digitale Fachmesse in Mönchengladbach „Smart City“ kommt aus der Spielecke

In Warschauer Parks gibt es Parkbänke, die den darauf ruhenden Passanten nach dem Hinsetzen Werke von Chopin vorspielen. Die Sitzfläche besteht aus einem großen Solarpaneel. Das Smartphone lässt sich auch dort aufladen. „In Mönchengladbach bräuchten wir dann aber wohl ,Die Elf vom Niederrhein’“, scherzt Oberbürgermeister Felix Heinrichs, nachdem Dorota Kafara von der Polish Investment and Trade Agency, also einer Art polnischen Wirtschaftsförderung, das wohl kurioseste Ausstellungsstück beim Smart City Summit am Donnerstag erklärt hat.