Hilfe für die Ukraine - gut gemacht Ex-Borusse vermittelt Klitschko-Hilfesorganisation Stromgenerator

Es ist Adam Cichons Job, spezielle Maschinen und Geräte für die Industrie einzukaufen. Was die Kunden wünschen, sucht er auf dem Markt. Manches ist einfacher zu bekommen, anderes schwieriger. In die letzte Kategorie fiel der Stromgenerator, den sein Arbeitgeber Rhehag Warenhandel in die Ukraine geliefert hat. 550 Kilovoltampere (KVA) Strom kann der Generator erzeugen. Zum Vergleich: Ein Einfamilienhaus benötigt eine Leistung von 7 KVA. In der Ukraine wird der Generator Strom für wichtige Infrastruktur erzeugen. Deshalb bleibt der genaue Standort aus Sicherheitsgründen geheim.