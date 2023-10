Mönchengladbacher Kliniken Unterstützung für Protestaktion der Krankenhausgesellschaft

Gestiegene Energiekosten, Tariferhöhungen, die Auswirkungen der Inflation: Kostenpflichtiger Inhalt Vielen Krankenhäusern in Deutschland droht das Aus. Um darauf aufmerksam zu machen, fand jüngst ein Kostenpflichtiger Inhalt bundesweiter Protesttag statt. Auch Ärzte und Pfleger der vier Mönchengladbacher Kliniken beteiligten sich an der Aktion. Sie reisten zur Kundgebung am Düsseldorfer Landtag, um den Aufruf der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen (KGNW), die Interessenvertretung der Kliniken, zu unterstützen. Die Krankenhäuser bräuchten möglichst schnell Geld, heißt es seitens der KGNW. Die Kostensteigerungen können Kliniken nicht auffangen. Anders als die meisten Unternehmen können Krankenhäuser ihre steigenden Kosten nicht über höhere Preise an die Patienten weitergeben und so an die Inflationsentwicklung anpassen.