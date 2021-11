Schwestern arbeiteten lange in Mönchengladbach : Franziskanerinnen sagen Kliniken Maria Hilf Adieu

Provinzoberin Katharina Kluitmann sagte den Kliniken und ihrer Leitung Lebewohl. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Mit einer Feierstunde wurden die Schwestern nach fast 170 Jahren Dienst in dem Krankenhaus verabschiedet. Warum sie gehen und was sie den Kliniken wünschen.

Wehmut ist immer dabei, wenn gemeinsame Wege enden. Und so schwang auch Wehmut in den Worten mit, mit denen Schwester Katharina Kluitmann den Kliniken Maria Lebewohl wünschte. „Abschied ist ein bisschen wie sterben“, leitete die Franziskanerin und Vorsitzende der Deutschen Ordensobernkonferenz ihre Rede bei einer Feierstunde ein, die die Klinik den Ordensschwestern anlässlich ihre endgültigen Rückzuges aus einem Krankenhaus bereitete, in dem mehrere Generationen von Franziskanerinnen seit 1854 Dienst an Kranken und deren Angehörigen geleistet haben. Doch angesichts eines seit Jahren spürbaren Nachwuchsmangels in der Ordensgemeinschaft und eines immer größer und komplexer werdenden Krankenhausbetriebs, sehen die Schwestern nun den Zeitpunkt gekommen, sich endgültig aus dem Haus zurückzuziehen.

Mit der Gründung der Franziskus Stiftung, in der sie nur noch ein Gesellschafter – wenn auch einer mit der Mehrheit – waren, hatten die Schwestern bereits vor etlichen Jahren einen ersten Schritt in den Hintergrund getan. Bis in jüngere Zeit haben einzelne von ihnen noch im Krankenhaus gewirkt, zum Beispiel in der seelsorgerischen

Betreuung von Kranken und deren Angehörigen.

„Wir können ihnen schon lange nicht mehr sagen, was sie tun müssen“, sagte Schwester Katharina bei der Feierstunde an die Adresse von Ludwig Quacken, Vorstandvorsitzender der Stiftung, und auch an die Adresse der Geschäftsführung der Kliniken gewandt. Doch dem franziskanischen Geist des Ordens entsprechend äußerte sie auch Zuversicht: „Sie machen das schon.“ Verbunden war das aber auch mit dem Wunsch, dass die Klinik bei aller medizinischen Kunst den Menschen im Blick behalte und Vorgesetzte ihren Mitarbeitern Wertschätzung zeigten – „bis hin zu denen, die die Mülleimer leeren“.