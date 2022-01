Krankenhäuser in Mönchengladbach : Kliniken Maria Hilf bauen eigene Energieversorgung aus

Krankenhäuser in Mönchengladbach

Mönchengladbach Das Krankenhaus macht sich mit einem neuem Blockheizkraftwerk ein Stück unabhängiger von Stromlieferungen aus dem allgemeinen Netz. Was noch geplant ist.

Wenn Peter Weidemann oder Ralf von der Forst ihren täglichen Kontrollgang zu den Versorgungsanlagen der Kliniken Maria Hilf machen, schauen beide besonders gern und mit etwas Stolz auf eine kürzlich in Betrieb genommene neue Technik im Kesselhaus des Krankenhauses an der Viersener Straße. Ein neues, zwölfzzylindriges und mit Erdgas betriebenes Blockheizkraftwerk, die inzwischen bereits vierte derartige Einheit, hilft in den Kliniken nun bei der Absicherung der Grundversorgung der Kliniken mit Wärme und Strom.