Obergrenze für Besucher in Mönchengladbach : Kliniken erlauben Besuche bei Patienten – unter Auflagen

Obergrenze für Besucher in Mönchengladbach

Mönchengladbach Angehörige und Freunde von Krankenhauspatienten müssen nicht mehr auf Besuche am Krankenbett verzichten. Die Mönchengladbacher Kliniken erlauben solche Visiten grundsätzlich wieder, allerdings nur unter strengen Auflagen.

In allen Krankenhäusern gilt gleichermaßen: Zutritt gibt es nur mit einem Mund-Nasen-Schutz, der auch die ganze Zeit über zu tragen ist. Zudem müssen sich Besucher am Eingang die Hände desinfizieren. Besucher müssen einen Fragebogen zu ihrem Gesundheitszustand und Corona-Infektionsrisiken ausfüllen. Die Kliniken pochen zudem auf dass Abstandsgebot: Mindestens 1,5 Meter Distanz zu anderen ist einzuhalten – und das gilt auch im Krankenzimmer.

Die Zeiten, in denen Besuche unter solchen Auflagen ermöglicht werden, können jedoch begrenzt sein. Die Städtischen Kliniken in Rheydt (Elisabethkrankenhaus) haben für das Haupthaus 10 bis 12:40 Uhr sowie 13.30 bis 19 Uhr angesetzt, für die Geriatrie 13.30 bis 19 Uhr und für die Intensivstation 17 bis 18 Uhr. Für Kinderklinik und Mutter-Kind-Klinik können individuelle Regelungen getroffen werden. Weitere Auflagen im „Eli“: nur ein Besucher für eine Stunde pro Patient; eine telefonische Anmeldung unter der Rufnummer 02166 394 3888 ist erforderlich.

In den Kliniken Maria Hilf ist pro Patient ein Besuch pro Tag von maximal zwei Besuchern zugelassen. Es dürfen sich höchstens zwei Besucher in einem Patientenzimmer aufhalten. Der tägliche Besuchszeitraum ist 11 bis 16.30 Uhr. Die Besuche am Krankenbett dürfen auch hier nicht länger als eine Stunde dauern.