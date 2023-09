Kinder- und Jugendpsychiatrie in Mönchengladbach „Das ist wie auf einer Insel hier“

Die Krankheitsfälle haben sich, so hat Cionek-Szpak beobachtet, in den letzten drei Jahren in Folge der Auswirkungen der Corona-Pandemie verändert: „Im Rahmen des Lockdowns scheinen die Essstörungen und sozialen Ängste zugenommen zu haben.“ Die Jugendlichen seien in dieser Zeit der Möglichkeiten beraubt worden, sich zu entfalten und zu präsentieren. Die Ratschläge in der Zeit der Pandemie, man solle auf seine Kondition achten, seien bei den jungen Leuten oft übertrieben worden. Ein Nebeneffekt sei das Abrutschen in die Essstörung gewesen. „Ein Art der Verarbeitung“, so die Psychiaterin.