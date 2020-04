Kolumne Hastenraths Will : Großkotzkonzerne

Mönchengladbach Als Landwirt habe ich gelernt: Wenn man der Stall sauber macht, findet man manchmal wertvolle Sachen, die man schon fast vergessen hatte. Nach die schwere Krise, die wir im Moment und wahrscheinlich noch etwas länger erleben, könnten diese wertvollen Sachen, die man wiederfindet, so etwas wie Demut, Liebe und Zusammenhalt sein.

Leider gibt es aber auch die böse Fratze der Krise in Form von skrupellose Kriegsgewinnler. Das, was sich Firmas wie Adidas, Deichmann, H&M und etliche andere derzeit leisten, ist an Schamlosigkeit kaum zu überbieten. Sie alle wollen keine Mieten mehr bezahlen und berufen sich dabei auf ein Notfallgesetz, das eigentlich das Überleben von kleine Handwerksbetriebe und Einzelhändler sichern sollte. Klar, auch adidas muss der Gürtel enger schnallen. Das Problem ist: Es ist nicht der eigene Gürtel, den sie enger schnallen, sondern unserer. Der Plan hinter die Mietverweigerung ist nämlich, dass diese nicht nur gestundet, sondern am Ende staatlicherseits komplett erlassen wird – zur Rettung von Arbeitsplätze, dem ewigen Totschlagargument aller Großkotzkonzerne. Dazu ein paar Zahlen: Adidas hat noch vor wenige Monate vor seine Aktionäre mit ein Jahresgewinn von zwei Milliarden Euro geprahlt. Deichmann bunkert sein Vermögen steuerneutral in eine Stiftung in die Schweiz und H&M wird von ein 28facher Milliardär geleitet. Den Virus werden sie alle dank ihre gewissenlose Cleverness überleben, den Zorn der Verarschten hoffentlich nicht.