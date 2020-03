Kolumne Hastenraths Will : Der olympische Gedanke

Kurz nach die Sonntagsansprache von Angela Merkel, in die sie uns die neuen Krisen-Benimmregeln mitteilte, ertönte von viele Balkone die „Ode an die Freude“, ein vom Zahn der Zeit unbehelligter Superhit, der von Menschen handelt, die durch das Band der Freundschaft miteinander verbunden sind.

So langsam sickert nämlich in unser aller Bewusstsein, dass uns schwere Zeiten bevorstehen und die Welt nach Corona eine andere sein wird, als die, die wir heute kennen. Zwar verhallt der dringende Appell an die Solidargemeinschaft hier und da noch ungehört in so manche hohle Birne, aber auch da wird es irgendswann ankommen – spätestens wenn RTL2 die Corona-Problematik in die Storys von „Berlin Tag & Nacht“ einbaut. Es sind aber nicht nur Dummköpfe, die die Situation weiterhin verharmlosen, manchmal stehen auch andere Motive dahinter. IOC-Chef Thomas Bach zum Beispiel kämpft schon seit Wochen wie ein Löwe dadrum, seine Olympischen Spiele im Juli durchzuziehen – allerdings wie ein Löwe, der blind und taub durch die Gegend torkelt. In eine Phase, wo das Gebot der Stunde lautet, die berühmte Kurve zu flatten, indem so viele Sozialkontakte wie möglich vermieden werden, plant Thomas Bach unbeirrt das größte Sportereignis der Welt. Und das, obwohl die meisten mittlerweile klar sein sollte, dass man wohl kaum Abertausende von Menschen in Stadien zusammenpfercht, nachdem man es gerade mal mit Ach und Krach geschafft hat, alle Menschen, so gut es geht, voneinander fernzuhalten. Thomas Bachs verzweifelter Griff nach die Schubkarren voller Geld, sollte so langsam mal in Richtung Notbremse wandern, sonst wird er noch zum Boris Johnson des Sports. Der blonde Zottel von der Insel ist ja dank sein desaströses Krisenmanagement gerade dabei, „das vereiterte Königreich“ zu gründen. Noch (zumindest beim Schreiben dieser Zeilen) gibt der Olympia-Chef aber nicht auf, denn auch unter Idioten scheint zu gelten: Dabeisein ist alles.