Mönchengladbach Nicht nur der Corona-Virus verbreitet sich rasend schnell in Deutschland, sondern auch die Krankheitssymptome vermehren sich. Zu die bislang bekannten wie Fieber, Husten und Halskratzen kommen jetzt auch noch schwerwiegende Beiß- und Kratzverletzungen dazu, die sich zahlreiche Menschen zuzogen bei der Versuch, bei Aldi Desinfektionsmittel zu kaufen.

Montagmorgen bildeten sich vor die jeweiligen Filialen längere Schlangen als bei eine Wohnungsbesichtigung in Berlin Mitte. Nachdem sich die Türen geöffnet hatten, drängelten die Menschen Körper an Körper zum Wühltisch mit die heiße Aktionsware, indem sie sich teilweise rücksichtslos an die Pole-Position zu husten versuchten. Da frägt man sich natürlich, warum gerade diejenigen, die um jeden Preis ein Desinfektionsmittel haben wollen, sich dafür ausgerechnet in das Getümmel von ein mit geifernde Menschen überfüllter Discounter stürzen. Zur bislang wohldosierten Panik scheint sich langsam, aber sicher eine leicht gereizte Hysterie zu gesellen. Grund dafür dürften die bestätigten Geisterspiele der Fußball-Bundesliga sein. Denn das weiß jeder normal sozialisierte Deutsche: Sobald die Politik sich an die heilige Kuh „Fußball“ wagt, steht die Apokalypse unmittelbar bevor! Steigende Fallzahlen, Sperrzonen oder Todesfälle empören viele Menschen scheinbar nicht so sehr wie die Beschneidung des Grundrechts auf Besuch von ein Bundesligaspiel – schon gar nicht, wenn es sich um ein Derby handelt! Dennoch sollten diejenigen, die bei Aldi leer ausgegangen sind, nicht voreilig ihr Nottestament aufsetzen. Es gibt nämlich ein vergleichbares Produkt, das zurzeit sogar leichter zu bekommen ist als Toilettenpapier und Nudeln. Man kann es überall rezeptfrei kaufen und es schützt noch besser als jedes hochdosierte Desinfektionsmittel. Dieses Wundermittel nennt sich Kernseife. Wie man diesen kleinen unscheinbaren Klotz bedient, das fragt ihr am besten eure Omma. Die weiß das noch.