Debatte in Mönchengladbach : Klimanotstand im Ausschuss für Umwelt wohl ohne Mehrheit

Mönchengladbach CDU und FDP wollen gegen die Ausrufung stimmen.

In vielen Rathäusern in NRW wird nach Ausrufung des Klimanotstands jede Maßnahme darauf überprüft, wie stark sie das Klima schädigt. In Mönchengladbach steht das Thema heute erneut auf der Tagesordnung. Der Umweltausschuss wird sich in mehreren Punkten damit beschäftigen (ab 17 Uhr, Rheydter Rathaus). Zuvor werden Umweltpolitiker mit Klimaaktivisten ab 16 Uhr auf dem Marktplatz diskutieren. Dass am Ende der Klimanotstand ausgerufen wird, ist unwahrscheinlich. Denn obwohl die Groko aus CDU und SPD sich diesmal nicht einig ist – die CDU ist gegen, die SPD für die Ausrufung – werden die Gegner knapp in der Mehrheit sein: Die Christdemokraten haben in dieser Frage die FDP an ihrer Seite und kommen auf zehn der 19 Stimmen, die Befürworter SPD, Grüne und Linke nur auf neun.