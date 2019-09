Kolumne Denkanstoß : Vertrauen in die Demokratie stärken

Mönchengladbach Die Klimadebatte ist eine Medizin gegen resignative Tendenzen in der Gesellschaft, meint Pfarrer Peter Blättler. In der Klimabewegung stecke eine Chance auch für die Zukunft der Demokratie.

Gerade diese Vernetzung in Wort und Tat ist vielversprechend für die öffentliche Meinungsbildung. Sie kann das Vertrauen in die Demokratie und demokratische Prozesse nachhaltig stärken. So wird Vertrauen in die Zukunft gestärkt. Zukunft ist ja nicht wie ein beängstigender Schicksalsschlag, der morgen über uns hereinbrechen könnte. Zukunft ist gesellschaftspolitisch gesehen vielmehr genau das, was wir heute miteinander wollen und jetzt schon miteinander unternehmen. Die Zukunft entsteht im Heute: Denn wann sonst sollen Fehler der Vergangenheit auf Zukunft hin verändert werden.

„Vertrauen in die Demokratie stärken“ so lautet der Titel eines gemeinsamen Wortes der katholischen Bischofskonferenz und des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Das im April dieses Jahres erschienene Wort ist ein deutliches Bekenntnis zur Demokratie. Mit Besorgnis warnen beide Kirchenleitungen vor der „Wiederkehr von autoritärem Denken und skrupelloser Machtpolitik“. Das gemeinsame Papier verdeutlicht, wie wohltuend es ist, wenn beide Kirchen gemeinsam sprechen. Vielleicht können die katholischen Bischöfe in diesem Papier ja auch eine Ermutigung für ihren synodalen Weg finden. Mut brauchen sie nicht nur in der neuen Auseinandersetzung mit Rom. Mut brauchen sie vor allem auch dafür, eine „öffentliche Meinungsbildung“ in der Kirche zu ermöglichen. Die Zukunft der Kirche hängt auch daran, dass Frauen und Männer ihre christliche Sicht beispielsweise in der Frauenfrage ins Wort bringen können und dafür auch auf die Straße gehen dürfen. Natürlich lebt die Kirche allein vom Geist Gottes – aber warum sollte gerade der sich nicht auch in der öffentlichen Meinungsbildung innerhalb der Kirche artikulieren können?