In Tagebau Garzweiler eingerunden Senior-Klimaaktivisten in Rheydt vor Gericht

Drei Klimaaktivisten im Alter von 55, 63 und 75 Jahren mussten sich am Donnerstag, 9 Februar 2023, vor dem Amtsgericht Rheydt verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, am 15. August 2021 in das Tagebaugelände Garzweiler eingedrungen zu sein und damit Hausfriedensbruch begangen zu haben.