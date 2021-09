„Fridays for Future“-Demo in Mönchengladbach : Hunderte Klimaaktivisten ziehen durch die City

Foto: Carsten Pfarr 23 Bilder So lief die „Fridays for Future“-Demo am 24. September 2021

Mönchengladbach „Fridays for Future“ hat deutschlandweit zu Klima-Demos aufgerufen. In Mönchengladbach schlossen sich mehr als 500 Menschen der Kundgebung an. So war’s.

Mehr als 500 Klimaaktivisten haben sich am Freitag dem Demonstrationszug von „Fridays for Future“ durch Mönchengladbach angeschlossen. Der Veranstalter sprach sogar von bis zu 1000 Personen.

Versammelt hatten sich Teilnehmer jeder Altersklasse – von Schülern über Familien mit jungen Kindern bis zu Rentnern. Auch die Schilder spiegelten diese Vielfalt wieder: Von „Omas for Future“-Pappen bis zu den augenscheinlich von Kleinkindern mit Wachsstiften selbstbemalten Plakaten war alles dabei. „Stopp Kohle jetzt“ und „Rettet die Pole, raus aus der Kohle“, hieß es da. Andere forderten „People over Profit“ und „Energiewende jetzt sofort“. Auch Aufrufe wählen zu gehen waren zu lesen.

Allerdings tönten die skandierten Slogans für die Anzahl der Teilnehmer – schon bei 500 und erst recht bei 1000 Personen – eher halblaut von dem Demonstrationszug über die Straße. Angesprochen fühlten sich die Passanten dennoch. Manche winkten, andere machten wüste Gesten.