Prozess am Amtsgericht Rheydt Deshalb wurden die Klima-Aktivisten erneut freigesprochen

Drei angeklagte Klima-Aktivisten, die am 15. August 2021 in den Braunkohletagebau eingedrungen waren, waren vom Amtsgericht Mönchengladbach freigesprochen worden. Damit war das Oberlandesgericht jedoch nicht einverstanden. Es hatte die Freisprüche im September letzten Jahres kassiert. Am Donnerstag wurde vor dem Rheydter Amtsgericht neu verhandelt. Das Ergebnis: Es blieb bei drei Freisprüchen. Anschließend ging es um einen weiteren Fall von Hausfriedensbruch: Das Verfahren gegen den Angeklagten war im Februar 2022 aufgehoben worden. Doch der Beschuldigte akzeptierte dies nicht. Auch er wurde freigesprochen.