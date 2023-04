Konjunktur in Mönchengladbach „Klima-Handwerke“ haben Kapazitäten ausgereizt

Dagegen haben sich Preissteigerungen bei Material, Rohstoffen und Energie verlangsamt, was sich in einem deutlichen Rückgang des Verkaufspreisklimas um 15 Punkte widerspiegelt. „Das ist das positive Signal an die Verbraucher: Die Preisdynamik im Handwerk beruhigt sich“, sagte Ehlert. Trotz nach wie vor unsicherer wirtschaftlicher Gesamtlage ist die Nachfrage nach Handwerkerleistungen in vielen Bereichen weiter hoch. Das gilt insbesondere für die Ausbaugewerke, wie Maler, Elektriker oder Heizungsbauer, die die beste Konjunkturlage aller Handwerksbranchen aufweisen. Im gesamten Kammerbezirk steigt die Auftragsreichweite mit 9,8 Wochen auf ein Rekordniveau.