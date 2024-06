Unfall im Autobahnkreuz Mönchengladbach Kleinwagen stößt mit Fahrzeug eines Paketdienstleisters zusammen

Die Feuerwehr ist am MIttwoch, 26. Juni, gegen 17.45 Uhr zu einem Unfall auf der A 52 gerufen worden. Dort war in Fahrtrichtung Düsseldorf in der Auffahrt zur A 44 im Autobahnkreuz Mönchengladbach ein Kleinwagen in das Fahrzeug eines Paketversanddienstleisters gefahren. Dabei wurde der Fahrer des Kleinwagens laut Feuerwehr schwer verletzt. Beide Fahrer wurden vom Rettungsdienst versorgt und in geeignete Unfallkliniken transportiert.