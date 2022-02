Pepe und Filou sind Kult in Mönchengladbach : Kleinster Karnevalsumzug mit zwei jecken Ponys

Wanlo In Wanlo genießen die Ponys von Anne und Thorsten Heinrichs längst Kultstatus. Mit zwei Wagen zogen sie durch den Ortsteil. Ein paar Dutzend Zuschauer säumten ihren Weg.

Es war eine spontane Idee, aber nicht so spontan, um gründlich zu überlegen, ob sie in Zeiten eines Krieges in Osteuropa auch wirklich umgesetzt werden sollte: Anne Heinrichs und ihr Mann Thorsten entschieden, ihren witzigen Einfall trotzdem umzusetzen: So zog am Sonntagnachmittag ein Pony-Zug durch Wanlo, der kleiner kaum hätte sein können. Im Mittelpunkt standen keine Jecken, sondern die beiden Shetlandponys Pepe und Filou.