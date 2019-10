Kleingarten-Vereine : Mönchengladbacher Gärtner zum Abschluss der Saison geehrt

Mönchengladbach Insgesamt 52 Kleingartenvereine mit zusammengerechnet etwa 2800 Kleingärten gibt es in der Stadt – und diese Kleingärten sind „Grün für alle“. Das sieht nicht nur Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners so, sondern mit besonderem Stolz auch Johannes Kernbach, Vorsitzender im Kreisverband der Gartenfreunde.

Die Siegerehrung im Kleingartenwettbewerb der Stadt ist in jedem Jahr der Abschluss der Gartensaison. In diesem Jahr zum 70. Mal in ununterbrochene Folge; 13 Mal traf man sich auf Einladung von GEM-Geschäftsführerin Gabriele Teufel im Casino der GEM.