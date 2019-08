Mönchengladbach : Preis für die Kleingärtner an der Rohrmühle

Mönchengladbach Erstmals wurde die Anlage in Lürrip ausgezeichnet. Den Preis gibt es für das große Engagement.

Kleingärtner leisten einen Dienst für die Allgemeinheit. Ihre Kleingartenanlagen sind öffentliche Grünflächen, die für jeden zugänglich sind und in Gemeinschaftsarbeit gepflegt werden. Die jährliche Vergabe eines Wanderpreises ehrt dieses Engagement. Die Ehrung wurde seit 2001 von der Freien Wählergemeinschaft (FWG) durchgeführt. Nachdem sich diese im Jahr 2015 aufgelöst hatte, übernahm der Kreisverband Mönchengladbach der Gartenfreunde diese Aufgabe. Zum 18. Mal wurde die vom Mönchengladbacher Künstler Werner Ende geschaffene Skulptur, die das Säen, Wachsen und Blühen der Pflanzen verkörpert, verliehen. Der Gewinner ist erstmalig der Kleingärtnerverein Rohrmühle in Lürrip.

Die Übergabe erfolgte durch den Vorsitzenden des Umwelt- und Feuerwehrauschusses, Martin Heinen, und dem Vorstand des Kreisverbandes der Gartenfreunde um Johannes Kernbach. Die Auszeichnung nahm Ernst Hoppenkamps, Vorsitzender des Kleingärtnervereins Rohrmühle, entgegen. „Im vergangenen Jahr hat unsere Kleingärtner 5314 Stunden Gemeinschaftsarbeit geleistet, was einer Zunahme von rund 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ist“, sagte Hoppenkamps . „In dieser Kleingartenanlage hat sich in den letzten Jahren vieles verändert. Insbesondere die Pflege der öffentlichen Wege und des örtlichen Biotops ist vorbildlich“, begründete Kernbach die Wahl.

Martin Heinen ging auf die gesellschaftliche und ökologische Bedeutung von Kleingartenvereinen ein. „Kleingärten sind ein zeitgemäßer Spiegel der Gesellschaft. In Mönchengladbach haben 38 Prozent der Kleingärtner einen Migrationshintergrund. Personen und Familien aus den verschiedensten Schichten oder Ländern leben hier Garten an Garten. In den meisten Fällen läuft dies freundschaftlich und respektvoll ab.“ Kleingartenanlagen bringen demnach einen Mehrwert in vielerlei Hinsicht mit sich. Kernbach wies etwa darauf hin, dass die Kleingärtner dafür sorgen, dass Mönchengladbacher ihre Feiern und Veranstaltungen ausrichten können, indem sie ihnen die Vereinshäuser der Kleingartenanlagen zur Verfügung stellen. Das sei oftmals die einzige Möglichkeiten für Menschen, die auf der Suche nach einem geeigneten Ort sind.