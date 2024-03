Polizei geht auf Suche Kleinflugzeug verliert mitten im Flug eine Tür über Mönchengladbach

Der Pilot (39) der Maschine des Typs Alpi Pioneer 400 war am Sonntagmorgen am Mönchengladbacher Flughafen gelandet. Es sollte nur ein Zwischenstopp werden, denn um 12.50 Uhr hob er wieder ab zu seinem nächsten Ziel: Berlin. Doch da sollte er nicht angekommen. Kaum in der Luft meldete sich der Pilot beim Tower am Gladbacher Airport und kündigte seine Rückkehr an.