Kultur in Mönchengladbach : „Kleine“ Sommermusik: Alles läuft nach Plan

Mönchengladbach Durch die neuen Corona-Regeln könnte Günter vom Dorp die Veranstaltung in Mönchengladbach auch ohne Hygiene-Konzept und mit mehr Zuschauern stattfinden lassen. Das möchte er aus Sicherheitsgründen aber nicht.

Es bleibt also alles wie gehabt. Die bekannten Abstandsregeln, eine durchdachte Wegeführung, kontaktlose Eingangskontrolle und der Mund-Nasenschutz, außer am Platz, gelten weiterhin. Personen mit Fieber oder Grippe dürfen nicht an den Veranstaltungen teilnehmen. Außerdem dürfen keine Speisen und Getränke mitgebracht werden. Dafür bietet die Gastronomie der Sommermusik vor Ort Getränke und warme und kalte Imbisse an.