Schwerer Unfall in Mönchengladbach Kleinbus fährt in Personengruppe an Bushaltestelle

Update | Mönchengladbach · Im Zentrum des Mönchengladbacher Stadtteils Rheydt ist es am Nachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Kleinbus ist in eine Gruppe Wartender an einer Bushaltestelle gefahren. Dabei wurden mindestens vier Menschen verletzt, eine Person schwer.

28.10.2023, 20:30 Uhr

Der Unfallort in Mönchengladbach-Rheydt. Foto: Manuel Kemmer

Im Bereich von Moses-Stern- und Bahnhofstraße hat es Samstagnachmittag in Mönchengladbach gegen 17.50 Uhr einen schweren Unfall gegeben. Dabei soll ersten Angaben zufolge ein Fahrzeug der Marke ID.buzz zunächst mit einem an einer Haltestelle vor dem Hauptbahnhof Rheydt wartenden Linienbus kollidiert und dann in den Haltestellenbereich gefahren sein. Dort wurden vier Personen verletzt, eine davon schwerst. Es handelt sich bei dem schwerstverletzten Opfer um eine Frau mittleren Alters. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, wie die Leitstelle der Feuerwehr bestätigt. Einem Polizeisprecher zufolge war der Fahrer des Kleinbusses, ein Mann mittleren Alters, aus Wickrath kommend auf der Bahnhofstraße unterwegs, als es aus bislang ungeklärter Ursache auf Höhe des Rheydter Hauptbahnhofs an einer Bushaltestelle zum Zusammenstoß mit einem dort stehenden Linienbus der NEW kam. Rund zehn Personen sollen sich dort aufgehalten haben, mindestens vier Menschen wurden dabei im Bereich des Bussteigs 6/8 erfasst und verletzt. Die Zahl der Verletzten kann allerdings noch steigen. Ob dort noch mehr wartende Menschen standen, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Verkehrsermittler der Kriminalpolizei waren vor Ort. Weitere Experten aus Köln sichern Spuren. Zudem kümmerten sich mehrere Notfallseelsorger um Opfer und Augenzeugen. Der Bereich wurde weiträumig gesperrt. Die Ermittlungen an der Unfallstelle laufen. Der Unfall ereignete sich nur wenige Minuten nach dem Abpfiff des Heimspiels von Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Heidenheim im Nordpark. Im Bereich des Rheydter Hauptbahnhofs halten sich vor und nach den Spielen der Borussia in der Regel viele Fans auf. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

(dr)