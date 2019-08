Test in Mönchengladbach : Nachhaltig einkaufen im Second-Hand-Laden

Second-Hand-Kleidung zu kaufen, schont die Ressourcen. Clara Milnikel hat sich für ein Retro-Kleid entschieden. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Was benutzt aussieht, liegt Trend. Dadurch boomt gebrauchte Kleidung – oder doch nicht? Unsere Praktikantinnen haben einen Test gemacht.

Von Clara Milnikel und Mia Tellmann

Wenn die Hose schon beim Kauf Löcher haben soll, ist das der moderne Retro-Trend – „Wasted Look“ lautet das Stichwort. Wieso also nicht sofort in einen Second-Hand-Laden gehen und Getragenes kaufen? Wir hören uns bei zwei Leitern von Second-Hand-Läden in Mönchengladbach um und testen das Angebot.

„Es entspricht nicht der Realität, dass Menschen gehäuft zu uns kommen, um den Wasted-Look zu kaufen“, sagt Matthias Merbecks, Geschäftsführer des Volksvereins Mönchengladbach. Der hergestellte Used-Look sei schicker als der, der tatsächlich durch Tragen entstehe. „Die, die gezielt den Wasted-Look haben möchten, kaufen eher in den einschlägigen Geschäften ein“, sagt Elke Ipp, Abteilungsleiterin der Hephata-Shops. In dem Geschäft an der Rheydter Straße kommen vor allem Studenten der Hochschule. Aber dies sei kein Unterschied zu früher. Die Käuferschaft sei im Allgemeinen sehr vielseitig, sagen Ipp und Merbecks. Sowohl Menschen mit Geld als auch solche mit kleinem Budget kämen zum Einkaufen. Die Motive? Unterschiedlich. „Einige möchten das Besondere kaufen. Anderen ist Nachhaltigkeit wichtig“, sagt Merbecks.

Mia Tellmann hat nach etwas Gemütlichem gesucht: Shirt und Hose. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Aber kauft man den „Bedürftigen“ nicht etwas weg, wenn man als Käufer mit mehr Budget in Volksverein-Läden oder HepShops einkauft? Das verneinen beide sofort: Die Läden seien ein offenes Angebot für alle. „Eine Einschränkung der Zielgruppe bedeutet gesellschaftliche Ausgrenzung“, sagt Merbecks. Vielleicht ein Grund, warum die Läden wie ganz normale Geschäfte wahrgenommen werden, wie beide sagen. Merbecks fügt hinzu, dass das Samstagsnachmittagsgeschäft den „Großen“ in der Innenstadt vorbehalten bliebe. Der Volksverein sei für einige Kunden auch einfach ein Treffpunkt: „Einige Kunden kommen auch ,nur’ zum Quatschen.“

Ein Umzug in die Innenstadt ist für Ipp keine Option: „Die Mieten sind dort hoch und auch für die Spendenlogistik ist es eher schwierig. Bei uns kann man durchgehend während der Öffnungszeiten spenden, in der City kann man nicht durchweg mit dem Auto fahren, das ist dann ein Logistikproblem.“

Spenden kann man bei beiden Organisationen. Jetzt, wo das Kaufen der Second-Hand-Mode mehr ins Bewusstsein rückt, könnte man meinen, dass auch mehr Leute spenden. „Aber vor allem der Anteil solcher Spenden, die eine minderwertige Qualität haben, steigt“, berichtet Merbecks. „Viele bringen sogar ihren Klamottenmüll zu uns“, sagt Ipp. „Den nehmen wir dann nicht an und erklären, wieso wir keine derart kaputte Ware annehmen können. Aber es häuft sich in letzter Zeit doch.“

Das merken wir allerdings nicht, als wir uns im HepShop an der Rheydter Straße umschauen. Wir sehen alte VHS-Kassetten und coole Jeans. Spielzeug, Möbel und Bilder. Der Preis: teilweise teurer, als manche erwarten. „Wir müssen das Personal schließlich auch bezahlen. Und Markenkleidung kostet auch gebraucht mehr, als No-Name-Klamotten“, sagt Ipp. Verständlich.