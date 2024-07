Kolumne Denkanstoß Unter Gottes buntem Friedensbogen

Zuletzt kommt der Bilder-Stapel. Wer von uns hat nicht unzählige Fotos auf dem Handy gespeichert? Und wer von uns kennt nicht das lange Warten, weil der Gesprächspartner unbedingt ein Foto zeigen will, das er allerdings in der Fülle nicht findet. Von schönen, charakteristischen Fotos will ich daher nach guter alter Väter Sitte Papierabzüge haben; auch diese wollen einmal etikettiert und systematisiert werden. Doch auch mit einem Bilder-Stapel beschäftige ich mich gerne, verwöhnt er mich mit wundervollen Überraschungen. So fiel mir heuer bei der Sichtung ein Foto wieder in die Hände, das ich mir aus dem Internet heruntergeladen hatte. Es zeigt Papst Benedikt XVI. bei seinem Besuch in Auschwitz und über ihn den Regenbogen. Für mich ein ikonisches Bild, das ich nun endlich rahmen konnte. Denn so oft ich es anschaue, stärkt es mich gegen Hetze und Hass; gibt es mir Mut und Hoffnung. Gott setzt mit seiner Liebe den Friedensbogen in den Himmel gegen das Böse der Welt.